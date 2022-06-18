Ростуризм ведёт работу с семью новыми странами о приёме банковских карт МИР

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о ведении работы в семи новых странах по началу приёма банковских карт МИР.

По её словам, речь идёт о популярных туристических направлениях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

«Сейчас мы по линии туристических ведомств ведём работу по продвижению карточки МИР в семи новых странах. В ближайшее время планируем начать такой диалог ещё с пятью странами», — цитирует Догузову РИА Новости.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак проинформировал, что Россия и Турция договорились о начале приёма карты МИР в турецких отелях и об увеличении её использования в банкоматах.

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, отметил, что карта МИР постепенно получает признание в зарубежных странах.