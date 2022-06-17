Путин рассказал, что карта МИР постепенно получает признание за рубежом

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Карта МИР постепенно получает признание в зарубежных странах, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.
Путин рассказал, что карта МИР постепенно получает признание за рубежом
  • РИА Новости

«Отмечу и платёжную систему карты МИР, которая успешно заменила на внутреннем рынке Visa и Mastercard, а теперь расширяет свою географию и шаг за шагом получает международное признание», — отметил российский лидер.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак проинформировал, что Россия и Турция договорились о начале приёма карты МИР в турецких отелях и об увеличении её использования в банкоматах. 

Он также заявил, что Россия и Иран обсуждают соединение своих национальных платёжных систем МИР и Shetab («Шетаб»).

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