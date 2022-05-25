Новак: Россия и Иран обсуждают соединение платёжных систем МИР и «Шетаб»

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Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Иран обсуждают соединение своих национальных платёжных систем МИР и «Шетаб».
Новак: Россия и Иран обсуждают соединение платёжных систем МИР и «Шетаб»
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал по итогам встречи сопредседателей межправкомиссии.

«Одной из ключевых тем (переговоров. — RT) было создание условий для взаиморасчётов и прохождения платежей между нашими юридическими лицами, организациями. Важно, что мы договорились переходить максимально на расчёты в национальных валютах. Обсудили вместе с центральными банками распространение и действие системы передачи финансовых сообщений, а также соединение платёжных карт МИР и «Шетаб», — отметил вице-премьер.

Ранее Новак заявлял, что Россия и Турция договорились о начале приёма карты МИР в турецких отелях и об увеличении её использования в банкоматах. 

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