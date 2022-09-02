ОСАГО подорожает на 26% для некоторых водителей с 13 сентября

Для аварийных водителей цена полиса ОСАГО вырастет с 13 сентября. Такое указание Банка России зарегистрировал Минюст.

В сообщении ЦБ, которое приводит РИА Новости, говорится, что коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей.

Так, для легковых автомобилей базовая ставка тарифа будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646—7535 рублей.

Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны, отмечает агентство.

Как полагают в ЦБ, снижение минимальной цены на полис позволит страховщикам предлагать более выгодные условия для аккуратных водителей.

Повышение верхней планки отразится на стоимости страховки для водителей с большим опытом аварий.

Ранее стало известно, что ЦБ России планирует изменить тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей.

Также депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить страховщикам оформлять ОСАГО в случае, если у них нет договора со станцией технического обслуживания.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра. От обязательного техосмотра были освобождены легковые автомобили и мототранспортные средства, используемые гражданами в личных целях.