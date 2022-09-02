ОСАГО подорожает на 26% для некоторых водителей с 13 сентября
- РИА Новости
- © Алексей Мальгавко
В сообщении ЦБ, которое приводит РИА Новости, говорится, что коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей.
Так, для легковых автомобилей базовая ставка тарифа будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646—7535 рублей.
Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны, отмечает агентство.
Как полагают в ЦБ, снижение минимальной цены на полис позволит страховщикам предлагать более выгодные условия для аккуратных водителей.
Повышение верхней планки отразится на стоимости страховки для водителей с большим опытом аварий.
Ранее стало известно, что ЦБ России планирует изменить тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей.
Также депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить страховщикам оформлять ОСАГО в случае, если у них нет договора со станцией технического обслуживания.
30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра. От обязательного техосмотра были освобождены легковые автомобили и мототранспортные средства, используемые гражданами в личных целях.