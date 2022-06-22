Банк России планирует изменить тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей

ЦБ России планирует изменить тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей.

«Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев предлагается расширить на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей», — говорится в сообщении регулятора в Telegram.

Отмечается, что таким образом, для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками индивидуально для каждого водителя в диапазоне 1646 — 7535 рублей.

Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить страховщикам оформлять ОСАГО в случае, если у них нет договора со станцией технического обслуживания (СТО). Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

В обращении депутат отметил, что, в соответствии с законодательством, при наступлении страхового случая граждане по полису ОСАГО имеют право получить компенсацию в виде ремонта либо выплаты.

Однако, по его словам, ряд страховых компаний не всегда готовы предоставить клиенту право на получение страховой компенсации в виде ремонта.

Некоторые компании не имеют договоров со станциями технического обслуживания и заранее вписывают в полис ОСАГО компенсацию исключительно в виде страховой выплаты, о чём клиенты нередко узнают лишь после ДТП, подчеркнул парламентарий.