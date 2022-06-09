В Госдуме предложили внести изменения в закон об ОСАГО

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить страховщикам оформлять ОСАГО в случае, если у них нет договора со станцией технического обслуживания (СТО). Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

В обращении депутат отметил, что, в соответствии с законодательством, при наступлении страхового случая граждане по полису ОСАГО имеют право получить компенсацию в виде ремонта либо выплаты.

Однако, по его словам, ряд страховых компаний не всегда готовы предоставить клиенту право на получение страховой компенсации в виде ремонта.

Некоторые компании не имеют договоров со станциями технического обслуживания и заранее вписывают в полис ОСАГО компенсацию исключительно в виде страховой выплаты, о чём клиенты нередко узнают лишь после ДТП, подчеркнул парламентарий.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения запрета для страховых компаний оформлять полисы ОСАГО в населённых пунктах, в которых они не имеют заключённых договоров со станциями технического обслуживания и не могут предоставить клиентам полноценную страховую услугу на выбор», — говорится в тексте обращения.

Ранее в России вступило в силу указание Центробанка о новых тарифах, а также о коэффициентах на ОСАГО.