В России начал меняться расчёт стоимости полисов ОСАГО

В России 9 января вступило в силу указание Центробанка о новых тарифах, а также о коэффициентах на ОСАГО. Как пишет «Российская газета», для автовладельцев легковых машин (физических лиц) установлен тариф в границах от 2224 рублей до 5980 рублей.

Тариф назначают страховые компании персонально для каждого водителя, на него влияют такие факторы, как давность страхования в одной компании, марка автомобиля, аварийность и количество штрафов за нарушения ПДД.

«Очевидно, что для автовладельцев, которые давно покупают полис в одной компании и не приносят ей убытков, компания снизит тариф. Но помимо этого, есть ещё и коэффициенты. И они тоже изменились с сегодняшнего дня», — пишет газета.

Также снижаются территориальные коэффициенты. Например, для Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Новосибирска. Для Севастополя, Симферополя, Магадана и Назрани они увеличиваются.

Стоимость полиса для молодых (от 16 лет до 21) водителей без стажа управления вырастет. Ранее тариф умножался на 1,93, теперь его будут умножать на 2,27.

При этом коэффициент уменьшился для всех водителей в возрасте старше 40 лет и со стажем управления более десяти лет.

Издание уточняет, что для аккуратных водителей предусмотрена скидка: впервые за существование ОСАГО снижение тарифа составит более 50%. Она коснётся тех, кто за десять лет не стал виновником ни одного ДТП. Тариф надо будет умножать на КБМ, равный 0,46.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра.

От обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, используемые гражданами в личных целях.