«Задержаны трое жителей Выборга»: ФСБ предотвратила теракт на объекте Минобороны РФ в Ленобласти

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из военных объектов Ленинградской области. По данным ведомства, трое жителей Выборга планировали осуществить поджог административного здания, принадлежащего Минобороны РФ. В отношении них возбуждено уголовное дело, ведётся розыск возможных соучастников. Кроме того, в Крыму задержан местный житель, который угрожал расправой российским военным, участвующим в специальной военной операции в поддержку Донбасса.

Управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвратило террористический акт на одном из военных объектов Ленобласти, сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержаны трое жителей Выборга, которые «планировали осуществить поджог административного здания, принадлежащего Минобороны РФ».

В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»). В ФСБ также допустили, что к подготовке могут быть причастны другие лица, расследование продолжается.

Угрозы российским военнослужащим

Также 9 сентября сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресекли противоправную деятельность гражданина РФ, который подозревается в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности.

«Установлено, что житель города Симферополя, 1980 года рождения, размещал в групповом чате мессенджера Telegram комментарии, содержащие угрозы расправы над военнослужащими Вооружённых сил Российской Федерации, участвующими в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ. Санкция по этой статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Задержание жителя Симферополя, который угрожал расправой российским военным

Кроме того, 9 сентября в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что сотрудниками погрануправления в Псковской области в пункте пропуска через государственную границу РФ «Убылинка» была пресечена попытка ввоза с территории Латвии крупной партии наркотических средств.

«В тайниках, выявленных в бензобаках двух автомобилей под управлением граждан Украины, обнаружено 57 кг наркотического средства мефедрон», — указывается в пресс-релизе.

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Предпринявшие попытку контрабанды граждане задержаны. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств». Санкция по ней предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Операция против сторонников «Колумбайна»* и М.К.У.

Ранее на этой неделе ФСБ России совместно с МВД и Следственным комитетом провели масштабную операцию по выявлению сторонников запрещённой организации «Колумбайн» и украинской радикальной группировки «Маньяки: культ убийств» (М.К.У.). Следственные действия проводились в 46 регионах РФ в отношении 187 граждан.

Как сообщили в ведомстве, у 30 человек были изъяты холодное оружие, средства связи с пропагандистскими материалами террористического и экстремистского характера, а также содержащие переписку с украинскими идеологами массовых убийств и участниками националистических вооружённых формирований. Также были обнаружены фото- и видеозаписи акций прямого действия, инструкции по их проведению с применением самодельных взрывных и зажигательных устройств. Эти акции предполагалось проводить на объектах органов власти, образования и транспортной инфраструктуры России.

Антитеррористическая деятельность

17 августа в Джанкое и Ялте была нейтрализована законспирированная ячейка террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»**. В неё входили шесть граждан РФ. Они целенаправленно распространяли на территории России террористическую идеологию и вербовали в ячейку. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

22 августа в России задержали члена «Исламского государства»***, планировавшего устроить теракт в Индии. Целью смертника был «один из представителей правящих кругов» страны. Резонансный террористический акт он намеревался осуществить по указанию ИГ «за оскорбление пророка Мухаммеда».

25 августа в Калининграде был задержан гражданин РФ, который намеревался совершить диверсионно-террористические акции на объектах Балтийского флота ВМФ РФ, а также в аэропорту Храброво. Злоумышленник является приверженцем международной террористической организации «Азов»**** и действовал по указанию координаторов группировки. В его тайнике обнаружено СВУ мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте. Задержанный дал признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело.

* «Колумбайн» («Скулшутинг») — движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.

** «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

**** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.