Сотрудники ФСБ пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков с территории Латвии
- РИА Новости
По информации ведомства, сотрудники пограничного управления ФСБ по Псковской области в пункте пропуска через границу «Убылинка» обнаружили 57 кг мефедрона в тайниках, выявленных в бензобаках двух автомобилей.
За рулём автомобилей с полными баками наркотиков находились граждане Украины. Они были задержаны.
«Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — цитирует заявление спецслужбы РИА Новости.
Ранее заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Гребенкин заявил, что украинские спецслужбы подбирали наркоторговцев на территории Украины и всячески способствовали их работе по распространению наркотических веществ на территории России.