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Сотрудники ФСБ пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков с территории Латвии

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В ЦОС ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы пресекли попытку ввоза в Россию крупной партии наркотиков с территории Латвии.
Сотрудники ФСБ пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков с территории Латвии
  • РИА Новости

По информации ведомства, сотрудники пограничного управления ФСБ по Псковской области в пункте пропуска через границу «Убылинка» обнаружили 57 кг мефедрона в тайниках, выявленных в бензобаках двух автомобилей.

За рулём автомобилей с полными баками наркотиков находились граждане Украины. Они были задержаны.

«Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — цитирует заявление спецслужбы РИА Новости.

Ранее заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Гребенкин заявил, что украинские спецслужбы подбирали наркоторговцев на территории Украины и всячески способствовали их работе по распространению наркотических веществ на территории России.

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