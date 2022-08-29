Совбез: украинские спецслужбы способствовали работе по распространению наркотиков в России

Украинские спецслужбы подбирали наркоторговцев на территории Украины и всячески способствовали их работе по распространению наркотических веществ на территории России. Об этом сообщил в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин.

«Уже установлено, что украинские спецслужбы подбирали на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием с целью распространения наркотических средств в России», — заявил он.

По информации Гребенкина, основной целью украинских спецслужб было распространение наркотиков среди молодёжи.

Он также рассказал, что СБУ «крышевала» несколько крупных подпольных нарколабораторий в Подмосковье, которые удалось ликвидировать.

«В настоящее время российскими правоохранительными органами отмечается значительное сокращение, а зачастую и остановка потока наркотиков в Россию с Украины, а также компонентов для их производства», — заключил Гребенкин.

Ранее стало известно, что в городе Алёшки Херсонской области полиция обнаружила нарколабораторию, в которой также хранились патроны и одежда с неонацистской символикой.