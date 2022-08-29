Совбез: украинские спецслужбы способствовали работе по распространению наркотиков в России
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«Уже установлено, что украинские спецслужбы подбирали на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием с целью распространения наркотических средств в России», — заявил он.
По информации Гребенкина, основной целью украинских спецслужб было распространение наркотиков среди молодёжи.
Он также рассказал, что СБУ «крышевала» несколько крупных подпольных нарколабораторий в Подмосковье, которые удалось ликвидировать.
«В настоящее время российскими правоохранительными органами отмечается значительное сокращение, а зачастую и остановка потока наркотиков в Россию с Украины, а также компонентов для их производства», — заключил Гребенкин.
Ранее стало известно, что в городе Алёшки Херсонской области полиция обнаружила нарколабораторию, в которой также хранились патроны и одежда с неонацистской символикой.