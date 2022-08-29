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В Херсонской области полиция обнаружила нарколабораторию

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В городе Алёшки Херсонской области полиция обнаружила нарколабораторию, в которой также хранились патроны и одежда с неонацистской символикой.
В Херсонской области полиция обнаружила нарколабораторию
  • РИА Новости

Об этом в Telegram-канале сообщило МВД по региону.

«28 августа сотрудники полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий в Алёшках дома у местного жителя П. (1976 г. р.) обнаружили лабораторию по производству марихуаны, расфасованное по пакетам вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли массой около 7 кг, 37 патронов калибра 5,56 мм (предположительно, от пистолета-пулёмета Remington), а также одежду и атрибуты с неонацистской символикой», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведётся дальнейшая проверка.

В конце июля временные управления МВД России появились в Херсонской и Запорожской областях.

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