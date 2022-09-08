В Московском регионе задержали финансировавших ИГ членов террористической ячейки
- РИА Новости
Об этом сообщили в УФСБ России.
«Пресечена на территории Московского региона преступная деятельность законспирированной межрегиональной террористической ячейки, члены которой финансировали международную террористическую организацию «Исламское государство», — приводит сообщение ТАСС.
Участники группировки были задержаны.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.