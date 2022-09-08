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В Московском регионе задержали финансировавших ИГ членов террористической ячейки

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В Московском регионе пресечена деятельность террористической ячейки, финансировавшей ИГ*.
В Московском регионе задержали финансировавших ИГ членов террористической ячейки
  • РИА Новости

Об этом сообщили в УФСБ России.

«Пресечена на территории Московского региона преступная деятельность законспирированной межрегиональной террористической ячейки, члены которой финансировали международную террористическую организацию «Исламское государство», — приводит сообщение ТАСС.

Участники группировки были задержаны.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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