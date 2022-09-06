Оружие и экстремистские материалы: в ФСБ заявили о крупной операции в отношении сторонников «Колумбайна» и М.К.У.

ФСБ России совместно с МВД и СК провела масштабную операцию по выявлению сторонников запрещённой организации «Колумбайн»* и украинской радикальной группировки М.К.У. Следственные действия проводились в отношении 187 граждан в 46 российских регионах. По данным ведомства, у 30 человек найдены оружие и пропагандистские материалы террористического и экстремистского содержания.

ФСБ России провела масштабную операцию по выявлению сторонников запрещённой организации «Колумбайн»* и украинской радикальной группировки «Маньяки: культ убийств» (М.К.У.).

Как следует из сообщения Центра общественных связей ФСБ, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводились совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом в 46 регионах России в отношении 187 граждан. Речь идёт об участниках интернет-сообществ, которые администрируются модераторами «Колумбайна» и М.К.У.

«У 30 из них изъяты холодное оружие, средства связи, содержащие пропагандистские материалы террористического и экстремистского характера, переписка с украинскими идеологами массовых убийств и участниками националистических вооружённых формирований», — говорится в сообщении.

Силовики также нашли у сторонников радикальных группировок фото- и видеозаписи акций прямого действия, инструкции по их проведению с применением самодельных взрывных и зажигательных устройств. Акции предполагалось проводить на объектах органов власти, образования и транспортной инфраструктуры России.

Профильными ведомствами принимаются решения о возбуждении уголовных дел, а также меры профилактического характера.

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Напомним, 13 мая ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Сочи, который планировал совершить приверженец неонацизма и сторонник массовых убийств. По данным ведомства, злоумышленник намеревался совершить теракт 9 мая в одном из торгово-развлекательных центров города.

По адресу его проживания силовики нашли револьвер с боеприпасами, гранату Ф-1, холодное оружие и рукописную план-схему планируемого теракта. Сам задержанный на допросе заявил, что планировал убить больше 50 человек из револьвера, кинуть гранату в толпу и «перестрелять раненых».

Незадолго до этого, 7 мая, в Москве были задержаны сторонники украинской неонацистской группировки М.К.У., созданной под контролем киевских спецслужб.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, неонацисты планировали совершить теракты и массовые убийства на территории России в канун празднования Дня Победы по указаниям лидера группировки — украинца Егора Краснова.

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В сообщении говорилось, что злоумышленники намеревались «заживо сжечь бездомных с помощью «коктейлей Молотова», впоследствии распространив видеозаписи преступления в качестве устрашения.

Также сообщалось, что задержанные причастны к серии нападений на мигрантов с применением холодного оружия и специальных средств.

Кроме того, в марте ФСБ России заявила о задержании 60 сторонников М.К.У. в 23 российских регионах. По адресам их проживания найдено гладкоствольное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему без соответствующего разрешения, а также самодельное огнестрельное и холодное оружие.

Наряду с этим у задержанных нашли средства связи, содержащие переписку с основателем М.К.У. с фото- и видеозаписями акций прямого действия, инструкциями по их проведению и вовлечению новых людей в экстремистскую деятельность структуры.

За 2021 год ФСБ также неоднократно сообщала о задержании сторонников М.К.У. О крупнейшей такой операции стало известно в декабре 2021 года, когда ведомство сообщило о выявлении 106 неонацистов. По данным ФСБ, злоумышленники готовили массовые убийства и теракты, в том числе в образовательных учреждениях.

Отметим, что в отношении лидера М.К.У. Егора Краснова в январе 2022 года возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 («Организация экстремистского сообщества»). Это произошло после того, как один из задержанных в России сторонников М.К.У. заявил о планах Краснова провести на территории России серию терактов.

* «Колумбайн» («Скулшутинг») — движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.