ФСБ рассказала о масштабной операции в отношении сторонников движений «Колумбайн» и «М.К.У.»
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что совместно с МВД и СК России в 46 российских регионах провели оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении 187 граждан России, участников интернет-сообществ сторонников идеологии массовых убийств, которые администрируются модераторами «Колумбайна» и М.К.У.
У 30 фигурантов изъяли холодное оружие, средства связи, переписку с украинскими идеологами массовых убийств и видеозаписи «акций прямого действия».
Также были обнаружены инструкции по проведению таких «акций» с применением самодельных взрывных устройств и зажигательных веществ.
ФСБ добавила, что принимаются решения о возбуждении уголовных дел, а также меры профилактического характера.
В мае ФСБ задержала мужчину за подготовку теракта в торгово-развлекательном центре в Сочи. Он заявил, что планировал убить более 50 человек. Также он рассказал, что является сторонником нацизма и «Колумбайна»*.
* «Колумбайн» («Скулшутинг») — движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.