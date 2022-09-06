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ФСБ рассказала о масштабной операции в отношении сторонников движений «Колумбайн» и «М.К.У.»

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ФСБ рассказала о выявлении сторонников террористического движения «Колумбайн»* и украинской радикальной группировки «Маньяки: культ убийств» («М.К.У.») в регионах России.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Отмечается, что совместно с МВД и СК России в 46 российских регионах провели оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении 187 граждан России, участников интернет-сообществ сторонников идеологии массовых убийств, которые администрируются модераторами «Колумбайна» и М.К.У.

У 30 фигурантов изъяли холодное оружие, средства связи, переписку с украинскими идеологами массовых убийств и видеозаписи «акций прямого действия».

Также были обнаружены инструкции по проведению таких «акций» с применением самодельных взрывных устройств и зажигательных веществ.

ФСБ добавила, что принимаются решения о возбуждении уголовных дел, а также меры профилактического характера.

В мае ФСБ задержала мужчину за подготовку теракта в торгово-развлекательном центре в Сочи. Он заявил, что планировал убить более 50 человек. Также он рассказал, что является сторонником нацизма и «Колумбайна»*.

* «Колумбайн» («Скулшутинг») — движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.

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