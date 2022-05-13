Задержанный за подготовку теракта в Сочи заявил о планах убить более 50 человек

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Задержанный за подготовку теракта в торгово-развлекательном центре в Сочи заявил, что планировал убить более 50 человек. Об этом он сказал в ходе допроса.
Задержанный за подготовку теракта в Сочи заявил о планах убить более 50 человек
  • РИА Новости

Видео допроса распространила Федеральная служба безопасности, передаёт ТАСС.

«Хотел совершить теракт 9 мая, хотел убить более 50 человек из револьвера», — заявил задержанный.

Мужчина рассказал, что является сторонником нацизма и «Колумбайна»*.

2 февраля Верховный суд по иску Генпрокуратуры признал движение «Колумбайн» террористическим, а также запретил его деятельность в России.

* «Колумбайн» («Скулшутинг») — движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.

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