Задержанный за подготовку теракта в Сочи заявил о планах убить более 50 человек
- РИА Новости
Видео допроса распространила Федеральная служба безопасности, передаёт ТАСС.
«Хотел совершить теракт 9 мая, хотел убить более 50 человек из револьвера», — заявил задержанный.
Мужчина рассказал, что является сторонником нацизма и «Колумбайна»*.
2 февраля Верховный суд по иску Генпрокуратуры признал движение «Колумбайн» террористическим, а также запретил его деятельность в России.
* «Колумбайн» («Скулшутинг») — движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.