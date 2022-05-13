В одном из торгово-развлекательных центров: ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Сочи

ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Сочи. По данным ведомства, россиянин 1991 года рождения готовился совершить нападение на людей в одном из торгово-развлекательных центров города 9 мая. Мужчина, по информации ФСБ, исповедовал идеологию неонацизма и был сторонником массовых убийств. Он был задержан.

Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта в Сочи. По данным ведомства, россиянин 1991 года рождения готовился 9 мая совершить нападение на граждан в одном из торгово-развлекательных центров города. Мужчина, по информации ФСБ, оказался приверженцем идеологии неонацизма и сторонником массовых убийств, он был задержан.

«В адресе проживания террориста изъяты: револьвер с боеприпасами, граната Ф-1, холодное оружие и рукописная план-схема планируемого преступления», — добавили в службе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ.

В ходе допроса задержанный заявил, что планировал убийство более 50 человек.

«Хотел совершить теракт 9 мая, хотел убить больше 50 человек из револьвера. Я хотел кинуть гранату в толпу и перестрелять раненых», — говорит мужчина на видео, распространённом ФСБ.

Террорист также признался, что является приверженцем нацизма и сторонником движения «Колумбайн»*.

Напомним, 2 февраля Верховный суд по иску Генпрокуратуры признал движение «Колумбайн» террористическим и запретил его деятельность в России.

С начала мая ФСБ сообщила о предотвращении нескольких террористических актов в различных российских регионах. При этом целый ряд терактов планировалось совершить в День Победы.

Так, 12 мая силовики задержали жителя Курской области, связанного со спецслужбами Украины. Мужчина, согласно данным ФСБ, намеревался организовать взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска, где наблюдается массовое скопление людей. Целью теракта была дестабилизация деятельности органов власти для воздействия на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции, подчеркнули в ведомстве.

У мужчины дома сотрудники силовых ведомств нашли «две самодельные взрывчатки, травматическое оружие с патронами и нацистскую литературу». Сам он рассказал, что хотел посеять панику в регионе. Также, по его словам, сотрудник Службы безопасности Украины обещал «обеспечить ему коридор через границу» для перехода на украинскую территорию после совершения терактов.

11 мая стало известно о задержании в Калининграде сторонника «Правого сектора»**, готовившего теракт в канун Дня Победы. Как сообщил центр общественных связей ФСБ, россиянин хотел совершить террористический акт в отношении военнослужащих одной из воинских частей Минобороны РФ, а затем уехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооружённых сил России. У него изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой «Правого сектора». В отношении преступника было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Также перед Днём Победы в Москве были задержаны сторонники неонацистской группировки, созданной под контролем киевских спецслужб — они планировали совершить теракты и массовые убийства на территории России.

«Сотрудниками ФСБ и МВД России в Москве задержаны сторонники неонацистской группировки «М.К.У.» при попытке заживо сжечь бездомных с помощью «коктейлей Молотова», — говорилось в сообщении, текст которого приводило РИА Новости.

Видео преступлений террористы собирались распространять в интернете с целью устрашения населения.

«Кроме того, радикалы причастны к серии нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и специальных средств», — рассказали в ФСБ.

6 мая Следственный комитет России сообщил о задержании в Херсоне мужчины, который планировал совершить теракт 9 мая, во время праздничных мероприятий в городе.

«По данным Минобороны России, военнослужащие обнаружили в квартире города Херсона лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ. Также выявлена документация и специальная литература, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомёт и тротил», — говорится в заявлении СК.

Задержанный подтвердил свою причастность к изготовлению «коктейлей Молотова» и сообщил, что действовал под давлением подразделения украинской теробороны.

* «Колумбайн» («Скулшутинг») — движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).