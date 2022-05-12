Связанного со спецслужбами Украины жителя Курской области задержали за подготовку теракта

ФСБ сообщила о задержании за подготовку теракта жителя Курской области, связанного со спецслужбами Украины.

Отмечается, что задержание производилось совместно с МВД России.

В ведомстве отметили, что планировалось «совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры города Курска с массовым скоплением людей с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции».

Дома у задержанного были изъяты две самодельные взрывчатки, травматическое оружие с патронами и нацистская литература.

Мужчина дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что в Калининграде задержан сторонник «Правого сектора»*, готовивший теракт в канун Дня Победы.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).