«Колумбайн» внесли в перечень террористических и экстремистских организаций

«Колумбайн»* внесли в официальный перечень террористических и экстремистских организаций.

Об этом свидетельствуют данные Росфинмониторинга.

2 февраля Верховный суд по иску Генпрокуратуры признал движение «Колумбайн» террористическим, а также запретил его деятельность в России.

22 марта в ФСБ России заявили о задержании в Сочи администратора интернет-сообщества, занимавшегося пропагандой идеологии массовых убийств и распространявшего фейки о терактах.

* «Колумбайн» («Скулшутинг») — движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.