В Сочи задержали администратора интернет-сообщества «Колумбайн»

В ФСБ России заявили о задержании в Сочи администратора интернет-сообщества «Колумбайн»*, занимавшегося пропагандой идеологии массовых убийств и распространявшего фейки о терактах.

Об этом сообщается в пресс-релизе спецслужбы.

«В городе Сочи задержан гражданин России 2005 года рождения, являвшийся администратором интернет-сообщества запрещённого движения «Колумбайн» и причастного к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, а также распространению заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в российских школах», — говорится в заявлении.

По словам задержанного, права администратора соответствующего сообщества он получил от гражданина Украины, который именует себя Белая Роза. Подросток поддерживал связь с украинцем с помощью мессенджера.

Вместе с этим в ФСБ отметили, что человек под данным псевдонимом известен правоохранительным органам как гражданин Украины Овсюк Ярослав, 2005 года рождения.

Уточняется, что данный молодой человек причастен к склонению в ноябре 2021 года жителя Казани к совершению нападения на школу.

«Данная акция была своевременно пресечена», — добавляется в сообщении.

Ранее Верховный суд по иску Генпрокуратуры признал движение «Колумбайн» террористическим, а также запретил его деятельность в России.

Суд постановил начать исполнять это решение немедленно.

* «Колумбайн» («Скулшутинг») — движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.