Генпрокурор России: в сети создано почти 700 сообществ для пропаганды идеологии «Колумбайна»
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«Например, только для пропаганды в интернете так называемой колумбайновской идеологии было создано почти 700 сообществ», — сказал Краснов на заседании коллегии Генпрокуратуры.
Генпрокурор потребовал от сотрудников надзорного ведомства принятия «исчерпывающих мер по борьбе с любым опасным контентом, который культивирует агрессию в молодёжной среде».
Ранее «Колумбайн»* внесли в официальный перечень террористических и экстремистских организаций.
2 февраля Верховный суд по иску Генпрокуратуры признал движение «Колумбайн» террористическим, а также запретил его деятельность в России.
* «Колумбайн» («Скулшутинг») — движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.