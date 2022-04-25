Генпрокурор России: в сети создано почти 700 сообществ для пропаганды идеологии «Колумбайна»

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что в интернете создано почти 700 сообществ для пропаганды идеологии запрещённого в России террористического движения «Колумбайн»*.
Генпрокурор России: в сети создано почти 700 сообществ для пропаганды идеологии «Колумбайна»
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

«Например, только для пропаганды в интернете так называемой колумбайновской идеологии было создано почти 700 сообществ», — сказал Краснов на заседании коллегии Генпрокуратуры.

Генпрокурор потребовал от сотрудников надзорного ведомства принятия «исчерпывающих мер по борьбе с любым опасным контентом, который культивирует агрессию в молодёжной среде».

Ранее «Колумбайн»* внесли в официальный перечень террористических и экстремистских организаций.

2 февраля Верховный суд по иску Генпрокуратуры признал движение «Колумбайн» террористическим, а также запретил его деятельность в России.

* «Колумбайн» («Скулшутинг») — движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.

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