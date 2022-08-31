«В соответствии с новыми санитарными правилами»: в школах России запретили использование телефонов на уроках

С нового учебного года на уроках в российских школах запрещено использование мобильных телефонов. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, нововведение принято, чтобы ученики не отвлекались от занятий, в случае возникновения экстренной ситуации можно обратиться к учителю. В Госдуме согласились с такой мерой, но в то же время подняли вопрос о реализации запрета и указали на возможные конфликтные ситуации между учителями и учениками.

С нового учебного года в российских образовательных учреждениях запрещается использование учениками мобильных телефонов на уроках. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, данное решение принято «в соответствии с новыми санитарными правилами».

«У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчёркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — сказал Кравцов, выступая на Общероссийском родительском собрании.

По его словам, в случае чрезвычайной ситуации, если надо будет позвонить, следует обратиться к ответственным (учителю или классному руководителю):

«Использование мобильных телефонов, вы это прекрасно понимаете, влияет на здоровье малышей и детей, поэтому этот момент здесь тоже нужно учитывать».

Глава Минпросвещения также указал, что традиционный очный формат является основным для всех школ, дистанционное обучение не находится в планах министерства.

«И вообще, информационные технологии — только в дополнение к традиционной форме обучения, — пояснил Кравцов. — Поэтому никаких электронных учебников взамен традиционных учебников, бумажных, быть не может, никаких электронных тетрадей быть не может. Обычные тетради, обычные учебники, ручка. Всё, что когда-то было у нас в школе».

Согласно данным Минпросвещения, к учебному году готовы все учебные заведения России. В общеобразовательные учреждения пойдут около 17,5 млн школьников, что примерно на 500 тыс. больше, чем в 2021 году: «Среди них — около 2 млн первоклассников».

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Отметим, что 30 августа помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский на Московском педсовете предложил запретить школьникам использование мобильных телефонов во время занятий. По его мнению, эту инициативу можно было бы провести в качестве эксперимента в одном из субъектов РФ, например в Москве.

«Давайте вот эти смартфоны на уроках уберём — в шкафчики какие-нибудь. Зашёл ученик в школу, в «локере» оставил (смартфон), родители спокойны», — цитирует его Интерфакс.

«Вполне можно обойтись без мобильных устройств»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя решение о запрете на использование мобильных телефонов на уроках, назвала его правильным.

«Сегодня российские школьники часто даже не стараются запоминать, учиться правильно считать, считать в уме, а делают это всё при помощи своих мобильных устройств, смартфонов и так далее. Думаю, что школам придётся оборудовать персональные шкафчики, где ребёнок сможет оставить свои вещи, может быть, какие-то ненужные учебники, в течение дня менять эти предметы. Это хорошая практика, которую нужно применять в том числе в российских школах», — сказала собеседница RT.

Как заметила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова, отсутствие мобильных устройств сделает учебный процесс лучше.

«Потому что дети отвлекаются, не слушают, многие играют в игры... Я уже не говорю о том, что в интернете подсматривают все решения по контрольной. Вообще, конечно, это очень дезорганизует учебный процесс. Вполне можно и нужно обойтись без мобильных устройств», — пояснила эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов считает, что необходимо уточнить, как именно будет реализовываться запрет на использование мобильного телефона на уроках.

«Например, ребёнок использует свой мобильный телефон на уроке: может ли влиять на это учитель и в какой степени, какие у него полномочия? Готово ли Минпросвещения предоставить их педагогу, чтобы он мог временно забрать у ребёнка его телефон? Заложили ли чиновники в стратегию реализации своей идеи возможные скандалы в связи с такими действиями учителя и будет ли министерство поддерживать педагогов или, наоборот, учеников, оказавшихся вовлечёнными в эту конфликтную ситуацию? Школьник ведь может отказаться отдавать мобильник — и что в этой ситуации допустимо делать учителю? Никаких предложений по этому поводу не прозвучало»,— подчеркнул собеседник RT.

При этом, по его словам, в целом данное решение интересно с точки зрения борьбы за успеваемость.

«Для эффективной реализации идея должна быть полностью проработана. Мы очень надеемся, что ряд предложений, озвученных в ходе Большого родительского собрания представителями Министерства просвещения России, будут грамотно реализованы, а их действия будут направлены на то, чтобы вернуть нашему образованию статус лучшего в мире», — пояснил Чернышов.