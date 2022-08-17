«Главную роль играет спортивный интерес»: педагог — о победах российских школьников на международных олимпиадах

За последнее время российские школьники приняли участие в нескольких международных олимпиадах, в частности по информатике, физике и математике. Всего они получили 11 золотых и четыре серебряные медали. Все мероприятия проводились в дистанционном формате на базе российских университетов. В июле российским командам школьников по физике и математике пришлось выступать в индивидуальном зачёте, без официального доступа. На этом настояли представители стран-организаторов. Об этой ситуации и успехах отечественных олимпиадников в беседе с RT рассказал директор по довузовской подготовке МФТИ, наставник команды физиков Виталий Шевченко.

— Как происходит подготовка школьников к международным олимпиадам? Насколько нужно опережать и превосходить обычную школьную программу для участия в таких мероприятиях? Приходится ли учителям и родителям как-то мотивировать детей?

— Основным этапом отбора для международных олимпиад является Всероссийская олимпиада школьников, которая проводится в десятом классе по разным дисциплинам, в том числе и по физике. По её итогам мы отбираем примерно 30 человек, с которыми потом занимаемся. В течение года у них три учебно-тренировочных и два отборочных сбора. Ребята также проходят различные тренировочные олимпиады, где они могут попробовать свои силы.

На тренировочных сборах с детьми занимаются преподаватели, чтобы закрыть все возможные пробелы знаний школьной программы, если они есть. В обязательном порядке детям также преподаются элементы университетской программы, необходимые для решения задач высокого уровня. Без этого победить или чего-то достичь на международной олимпиаде невозможно.

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Второй важный блок — это отборочные мероприятия. Во время их проведения мы отбираем потенциальных участников международной олимпиады. Мы даём школьникам задачи, имитирующие олимпиадные, и смотрим, кто из них лучше справляется.

Степень мотивированности зависит от установок конкретного школьника. Как правило, мы ожидаем, что у самого ребёнка будет внутренний стимул. Олимпиады в этом смысле очень похожи на спорт. Ребята со спортивным мышлением, которые думают, как победить, набрать быстрее и больше всех баллов, преуспевают в этом деле.

— Что участие и победы в такой олимпиаде дают школьникам, помимо льгот при поступлении в вузы? Многие ли олимпиадники, по вашим наблюдениям, идут потом в науку?

— Так как кандидаты в сборную отбираются в десятом классе по итогам Всероссийской олимпиады школьников, то все они уже имеют право поступать без экзаменов в любой вуз по специальности.

Призёры и победители международной олимпиады получают также премии от государства — премию президента РФ и региональные премии.

Например, за золотую медаль на международной олимпиаде победитель получает 1 млн рублей. Материальный стимул, конечно, есть, но главную роль играет спортивный интерес. Олимпиадники — это мотивированные дети, которые преуспеют в любой области, с которой они захотят связать жизнь. Что касается непосредственно науки, то, по моим оценкам, в неё уходит примерно половина детей из олимпиадной среды.

Международная олимпиада — это конечная цель олимпиадного пути. Будущее выпускника и абитуриента не определяется однозначно в зависимости от его результата на международной олимпиаде. В моей практике есть примеры людей, которые добились прекрасных результатов, стали бизнесменами и учёными. Но есть и такие, кто ушёл из института после второго курса, не завершив его.

Победители 52-й Международной олимпиады школьников по физике IPhO 2022 (International Physics Olympiad)

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— Сообщалось, что россияне в этом году принимали участие в олимпиаде в индивидуальном зачёте. Что это означает? Россию не допустили до официального участия?

— Да, российские олимпиадники участвовали в индивидуальном зачёте, и в таблице медалистов они фигурируют как индивидуальные участники. Страна-организатор Швейцария поступила возмутительно и сделала то, что противоречит всем правилам и уставу олимпиады. Это был совершенно недружественный шаг, который не встретил понимания с нашей стороны. Однако в интересах детей мы решили участвовать и продемонстрировать подготовку наших подопечных. Мы обеспечили им все необходимые условия для участия, перевода, апелляций и т. д. Президент России прислал нам телеграмму и поздравил победителей с большими успехами.

Для нашей страны участие в олимпиадах — это дело важное и ценное. Мы встречаем содействие и поддержку со стороны государственной власти, министерств, университетов, департаментов, школ и образовательных центров.

— Российские школьники участвовали в онлайн-формате. Чем отличается удалённый формат от обычного? Как он организуется?

— Это выглядит следующим образом. Мы настраиваем несколько камер, которые с ноутбука направлены на рабочее место участников. Есть ещё две или три камеры, которые охватывают всё помещение, чтобы контролировать площадку проведения целиком. Все камеры подключены к приложению Zoom, с помощью которого организаторы наблюдают за участниками. Также на всякий случай ведётся видеозапись всего процесса работы.

Обычно в знакомых условиях выполнять олимпиады детям комфортнее, чем где-то за границей. Более того, если дети пишут международную олимпиаду в России, то заранее мы проводим имитацию такого мероприятия в тех же условиях. Когда школьники уже приходят писать настоящую олимпиаду, у них нет ощущения чего-то незнакомого, и им комфортнее.

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— О чём говорят успехи наших школьников на международных олимпиадах? Можно ли соотносить это с уровнем российского школьного образования и развития науки в целом?

— Все победы школьников на международных олимпиадах — это результат существующей системы образования и всероссийских олимпиад школьников. В такой олимпиаде на начальном этапе участвуют около 500 тыс. детей. На заключительный этап проходит примерно 400 человек. Это пирамида, по которой лучшие и талантливые дети забираются на вершину. Без школьного олимпиадного движения, поддерживаемого государством, у нас не было бы возможности отобрать таких детей и проводить масштабные мероприятия.

— Можно ли масштабировать лучшие педагогические практики и опыт лучших школ в подготовке олимпиадников на школьную программу?

— Олимпиадная деятельность — это, безусловно, важно, так как это некий социальный лифт для молодых людей. Международные олимпиады равносильны спорту высших достижений. И так же, как мы не ожидаем олимпийских рекордов от людей, занимающихся физкультурой, так же мы не можем учить основную массу детей задачам международных олимпиад.

По моему мнению, важны другие аспекты, которые должны формироваться во время олимпиадного движения, в которые на ранних этапах вовлекается большое число детей: инженерное мышление, использование современных технологий, умение работать в команде. Олимпиада — соревнование индивидуальное, а чтобы построить, например, самолёт, нужна команда. Если в рамках школьного образования, подкреплённого олимпиадным уровнем подготовки, будут формироваться такие инженерные команды, это будет очень хорошо. Я думаю, что мы к этому придём в очень недалёком будущем.