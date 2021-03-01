В Удмуртии прокомментировали проведение Всероссийской олимпиады

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В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 956 учеников из Удмуртии. Пресс-служба Министерства и образования республики информирует, что учащиеся проверили свои знания по 24 предметам.
В Удмуртии прокомментировали проведение Всероссийской олимпиады
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

В мероприятии приняли участие школьники 9—11-х классов. Также состоялись региональные этапы олимпиады имени Л. Эйлера по математике и олимпиады имени Дж. Максвелла по физике для учащихся 7—8-х классов.

Набравшие необходимое количество баллов участники регионального этапа олимпиады смогут представить Удмуртию на заключительном этапе.

В 2021 году победителями регионального уровня стали 77 школьников из Удмуртии. Это на 17 человек больше, чем в 2020 году.

Как ранее сообщала газета «Известия», в январе подвели итоги первой в 2021 году перечневой олимпиады школьников по программированию «Когнитивные технологии».

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