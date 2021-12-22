Школьники из Москвы завоевали 24 медали на международных олимпиадах в 2021 году

Школьники из Москвы выиграли 24 медали, в том числе 19 золотых, на международных олимпиадах в 2021 году.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

Учащиеся столичных школ принимали участие в международных соревнованиях по информатике, математике, биологии, физике, химии, географии, астрономии и астрофизике, а также в естественно-научной олимпиаде юниоров.

«Ребята блестяще выступили на всех олимпиадах. Особенно радует, что медали получили ученики 15 московских школ, а ещё десять лет назад было всего два золота, и оба — на счету учеников одной школы», — заявил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

По его словам, достижения на международной арене невозможны без успеха в финале Всероссийской олимпиады школьников.

Ранее НСН сообщала, что на базе Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина в Москве открыли детский технопарк креативных индустрий.