В Самарской области четверо выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по двум предметам

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В Самарской области четыре одиннадцатиклассника выполнили экзаменационные работы по двум предметам на максимальное количество баллов.
В Самарской области четверо выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по двум предметам
  • РИА Новости

Об этом информирует сайт volga.news.

Как уточняется, один из учеников получил по 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку и химии, двое — по русскому и литературе и ещё один — также по русскому языку и математике профильного уровня.

Кроме того, отмечается, что в этом году в регионе 60 стобалльников по русскому языку и 45 — по литературе.

«Показатель по литературе почти втрое превышает цифру прошлого года. Это не стечение обстоятельств, а результат планомерной работы. У нас традиционно сильная филологическая школа и высококвалифицированные педагоги, которые постоянно совершенствуются», — рассказала заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.

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