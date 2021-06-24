В Самарской области четверо выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по двум предметам

В Самарской области четыре одиннадцатиклассника выполнили экзаменационные работы по двум предметам на максимальное количество баллов.

Об этом информирует сайт volga.news.

Как уточняется, один из учеников получил по 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку и химии, двое — по русскому и литературе и ещё один — также по русскому языку и математике профильного уровня.

Кроме того, отмечается, что в этом году в регионе 60 стобалльников по русскому языку и 45 — по литературе.

«Показатель по литературе почти втрое превышает цифру прошлого года. Это не стечение обстоятельств, а результат планомерной работы. У нас традиционно сильная филологическая школа и высококвалифицированные педагоги, которые постоянно совершенствуются», — рассказала заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.