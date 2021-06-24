В Самарской области четверо выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по двум предметам
- РИА Новости
Об этом информирует сайт volga.news.
Как уточняется, один из учеников получил по 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку и химии, двое — по русскому и литературе и ещё один — также по русскому языку и математике профильного уровня.
Кроме того, отмечается, что в этом году в регионе 60 стобалльников по русскому языку и 45 — по литературе.
«Показатель по литературе почти втрое превышает цифру прошлого года. Это не стечение обстоятельств, а результат планомерной работы. У нас традиционно сильная филологическая школа и высококвалифицированные педагоги, которые постоянно совершенствуются», — рассказала заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина.
Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.