Российские школьницы завоевали золото на Европейской математической олимпиаде
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«Все российские школьницы завоевали золотые медали! Алиса Волкова и Таисия Коротченко из Санкт-Петербурга... Галия Шарафетдинова и Ралина Юсупова из Казани... приняли индивидуальное участие в олимпиаде», — говорится в Telegram-канале Минпросвещения России «Большая перемена».
Как сообщает mk.ru со ссылкой на Минобрнауки, олимпиада проходила в онлайн-формате. Российская команда набрала 160 баллов из возможных 168.
Все победительницы являются кандидатами на участие в Международной олимпиаде школьников по математике, которая пройдёт в июле в Норвегии.
Ранее сообщалось, что на международных олимпиадах в 2021 году школьники из Москвы выиграли 24 медали, в том числе 19 золотых.