Российские школьницы завоевали золото на Европейской математической олимпиаде

Школьницы из России завоевали золотые медали на XI Европейской олимпиаде по математике для девушек EGMO-2022 в Венгрии.

«Все российские школьницы завоевали золотые медали! Алиса Волкова и Таисия Коротченко из Санкт-Петербурга... Галия Шарафетдинова и Ралина Юсупова из Казани... приняли индивидуальное участие в олимпиаде», — говорится в Telegram-канале Минпросвещения России «Большая перемена».

Как сообщает mk.ru со ссылкой на Минобрнауки, олимпиада проходила в онлайн-формате. Российская команда набрала 160 баллов из возможных 168.

Все победительницы являются кандидатами на участие в Международной олимпиаде школьников по математике, которая пройдёт в июле в Норвегии.

Ранее сообщалось, что на международных олимпиадах в 2021 году школьники из Москвы выиграли 24 медали, в том числе 19 золотых.