Депутат Лантратова усомнилась в необходимости запрета детям приносить смартфоны в школу
- РИА Новости
Депутат отметила, что смартфон сейчас — это «центр всего», а в первую очередь — связи с родителями. По её мнению, запретом ситуацию не изменить.
«Чтобы ребёнок не отвлекался на уроке, учителю надо его увлечь своим предметом, родителям — больше разговаривать со своими детьми», — уверена Лантратова.
Также собеседница RT добавила, что даже если запрет будет введён, то школьники вполне могут сдавать старые телефоны, а на занятия незаметно проносить другие.
«Это лишь усугубит ситуацию и создаст дополнительные стрессовые ситуации для детей, учителей и родителей», — заключила парламентарий.
Ранее Мединский предложил запретить ученикам пользоваться телефонами на уроках.
При этом в качестве эксперимента он предложил начать с Москвы, где школьников могли бы просить убирать смартфоны в локеры на входе в школу.