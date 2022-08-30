Депутат Лантратова усомнилась в необходимости запрета детям приносить смартфоны в школу

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с RT прокомментировала предложение помощника президента Владимира Мединского запретить ученикам пользоваться мобильными телефонами на уроках.

Депутат отметила, что смартфон сейчас — это «центр всего», а в первую очередь — связи с родителями. По её мнению, запретом ситуацию не изменить.

«Чтобы ребёнок не отвлекался на уроке, учителю надо его увлечь своим предметом, родителям — больше разговаривать со своими детьми», — уверена Лантратова.

Также собеседница RT добавила, что даже если запрет будет введён, то школьники вполне могут сдавать старые телефоны, а на занятия незаметно проносить другие.

«Это лишь усугубит ситуацию и создаст дополнительные стрессовые ситуации для детей, учителей и родителей», — заключила парламентарий.

Ранее Мединский предложил запретить ученикам пользоваться телефонами на уроках.

При этом в качестве эксперимента он предложил начать с Москвы, где школьников могли бы просить убирать смартфоны в локеры на входе в школу.