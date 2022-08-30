Помощник президента России Владимир Мединский предложил запретить ученикам пользоваться телефонами на уроках. Об этом он сказал в ходе заседания московского педагогического совета.

Его слова приводит Интерфакс.

«Давайте вот эти смартфоны на уроках уберём — в шкафчики какие-нибудь. Зашёл ученик в школу, в «локере» оставил — родители спокойны», — предложил Мединский.

Он объяснил, что из-за использования мобильных телефонов дети часто отвлекаются от учебного процесса.

При этом в качестве эксперимента Мединский предложил начать с Москвы.

В апреле министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что российские школьники начнут изучать историю с первого класса.