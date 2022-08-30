В Ассоциации родительских комитетов поддержали идею Мединского о смартфонах в школах

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова в беседе с RT прокомментировала предложение помощника президента Владимира Мединского запретить ученикам пользоваться телефонами на уроках.

«Нужно сказать, что это очень непросто регулировать, потому что здесь возникают и вопросы собственности. Но на самом деле, если в процессе обучения будет меньше мобильных устройств, то, безусловно, будет лучше», — сказала Леткова.

По её мнению, если мобильный телефон нужен в течение учебного процесса, то тогда школа могла бы разрешать его использование.

Если же нет, то запрет нужно поддержать, пояснила собеседница RT.

«Потому что дети отвлекаются, не слушают, многие играют в игры... Я уже не говорю о том, что в интернете подсматривают все решения по контрольной. Вообще, конечно, это очень дезорганизует учебный процесс. Вполне можно и нужно обойтись без мобильных устройств», — заключила эксперт.

Ранее Мединский предложил запретить ученикам пользоваться телефонами на уроках.

При этом в качестве эксперимента он предложил начать с Москвы, где школьников могли бы просить убирать смартфоны в «локеры» на входе в школу.