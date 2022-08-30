В Новой Москве откроют семь новых детсадов 1 сентября

В Новой Москве откроют семь новых детских садов 1 сентября. Они рассчитаны на 1,6 тыс. мест.

Об этом сообщает интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на Комплекс градостроительной политики и строительства.

Как отметил руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, все построенные здания дошкольных учреждений отвечают современным требованиям. Там есть залы для занятий, кружковые, методические кабинеты, кабинет медсестры, буфет.

Также стало известно, что в новом учебном году в Ставропольском крае в первый класс пойдут почти 35 тыс. детей. Всего в регионе за парты сядут 321,6 тыс. школьников, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информационной политике правительства региона.

«Готовимся именно в этот день начать полноценную работу в нормальном, очном режиме. Конечно, с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора», — отметил министр образования края Евгений Козюра.

Ранее психолог высшей категории Института детской и взрослой неврологии и эпилептологии имени Святителя Луки Елена Макарова рассказала, как повысить мотивацию детей к учёбе.