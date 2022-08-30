Психолог Макарова посоветовала родителям больше разговаривать с детьми для повышения мотивации к учёбе

Психолог высшей категории Института детской и взрослой неврологии и эпилептологии имени Святителя Луки Елена Макарова рассказала, как повысить мотивацию детей к учёбе.

«Несомненно, у каждого ребёнка свой опыт, свои переживания. Но обычно в первый класс большинство ребят идут с желанием», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам психолога, в средней школе зона интересов обычно смещается на друзей, в старшей — на новый класс, профиль, подготовку к экзаменам.

Как отметила Макарова, дети вряд ли захотят идти в школу, если сами родители встревожены. По словам эксперта, не стоит заставлять ребёнка выполнять домашние задания за счёт запрета хобби.

«Если мы к началу школьного обучения введём ограничение на игры или просмотр видео, то это совершенно справедливо вызовет у ребёнка отказ и протест», — сказала Макарова.

Она советует больше разговаривать с детьми, подчёркивать их успехи, напоминать, что любые трудности можно преодолеть.

«Не забывайте, что в школе ребята не только учатся, но и общаются с друзьями. Обсуждайте встречи, изменения и интересы одноклассников. Тогда и адаптация в новом учебном году у ребёнка пройдёт успешно, а учиться ему будет интересно», — заключила эксперт.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.