Психолог Макарова посоветовала родителям больше разговаривать с детьми для повышения мотивации к учёбе
- РИА Новости
«Несомненно, у каждого ребёнка свой опыт, свои переживания. Но обычно в первый класс большинство ребят идут с желанием», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По словам психолога, в средней школе зона интересов обычно смещается на друзей, в старшей — на новый класс, профиль, подготовку к экзаменам.
Как отметила Макарова, дети вряд ли захотят идти в школу, если сами родители встревожены. По словам эксперта, не стоит заставлять ребёнка выполнять домашние задания за счёт запрета хобби.
«Если мы к началу школьного обучения введём ограничение на игры или просмотр видео, то это совершенно справедливо вызовет у ребёнка отказ и протест», — сказала Макарова.
Она советует больше разговаривать с детьми, подчёркивать их успехи, напоминать, что любые трудности можно преодолеть.
«Не забывайте, что в школе ребята не только учатся, но и общаются с друзьями. Обсуждайте встречи, изменения и интересы одноклассников. Тогда и адаптация в новом учебном году у ребёнка пройдёт успешно, а учиться ему будет интересно», — заключила эксперт.
Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.