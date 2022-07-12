«Возможность дальнейшего распространения инфекции купирована»: в России выявлен первый случай оспы обезьян
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
В России подтверждён первый случай оспы обезьян, сообщил Роспотребназдор. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.
Как заявили в ведомстве, полученные у заболевшего биоматериалы были оперативно направлены в учреждение Роспотребнадзора для проведения исследования. Тест подтвердил инфицирование оспой обезьян.
«Заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в лёгкой форме. Угрозы для жизни пациента нет. Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире проживал один», — отметили в Роспотребнадзоре.
Как подчеркнули в ведомстве, все лица, контактировавшие с больным, установлены и находятся под медицинским наблюдением.
Между тем, по данным Минздрава, пациент с подтверждённой оспой обезьян находится в Санкт-Петербурге в удовлетворительном состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь.
«Болезнь в данный момент не представляет опасности для его жизни, при этом система здравоохранения готова к оказанию медицинской помощи пациентам с оспой обезьян», — приводит РИА Новости сообщение министерства.
В Минздраве также заявили, что в регионы РФ направлены методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.
В документ вошла информация о специфических и неспецифических мерах профилактики, в частности о соблюдении социальной дистанции, правил личной гигиены, об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также о проведении дезинфекционных мероприятий.
Более 90% случаев выявлено в Европе
Как пояснили в Роспотребнадзоре, оспа обезьян — это вирусное заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьёзны.
По данным ведомства на 11 июля, в 59 неэндемичных странах и территориях выявлено более 9 тыс. случаев заболевания.
Как ранее заявили во Всемирной организации здравоохранения, до 90% случаев оспы обезьян приходится на Европу. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, Европа находится в центре роста вспышки оспы обезьян.
Лидерами по количеству выявленных случаев являются Испания (более 2 тыс.), а также Германия и Великобритания (свыше 1,5 тыс.). По данным ВОЗ, единственный на данный момент летальный исход при заболевании оспой обезьян зарегистрирован в Нигерии.
Своевременно начатое расследование
В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация с оспой обезьян в России находится на строгом контроле. «За счёт своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована», — следует из сообщения ведомства.Также на russian.rt.com Прибывшим в Россию из эндемичных по оспе обезьян стран дважды проверяют температуру
Первый случай заболевания был выявлен при помощи тест-системы, направленной в регионы центром «Вектор» Роспотребнадзора. Как отметили в ведомстве, первичная диагностика с помощью этих тестов проводится на базе 20 организаций Роспотребнадзора.
Как пояснили в ведомстве, особое внимание уделяется тем, кто прибыл из стран с уже зарегистрированными случаями заражения.
Вместе с тем в Роспотребнадзоре придерживаются мнения, что ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжёлого течения оспы обезьян благодаря перекрёстному иммунитету.
«Благодаря проводившейся в прошлом массовой вакцинации от натуральной оспы в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян», — говорится в сообщении.
Кроме того, в России в достаточном количестве имеются наборы реагентов для выявления вируса оспы обезьян, а также других ортопоксвирусов.
Меры предосторожности
Вместе с тем в Роспотребнадзоре призвали граждан следовать базовым профилактическим правилам при контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание. В частности, следует пользоваться маской и соблюдать гигиену рук.
Как отметили в ведомстве, заболевание не отличается высокой заразностью, но передача воздушно-капельным путём возможна при длительном личном контакте. Кроме того, заражение возможно при контакте с повреждёнными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также биоматериалами из очагов поражения больного человека.
Гражданам, посещающим эндемичные африканские страны, рекомендуется избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами.