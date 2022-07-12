«Возможность дальнейшего распространения инфекции купирована»: в России выявлен первый случай оспы обезьян

Роспотребнадзор сообщил о первом в России случае оспы обезьян. Заболевание выявили у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы. Как отметили в ведомстве, заболевший изолирован в медучреждении инфекционного профиля. Болезнь протекает в лёгкой форме, его жизни ничто не угрожает. Вместе с тем в Роспотребназдоре подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения заболевания в стране купирована благодаря принятым ранее мерам, а также иммунной прослойке, сформированной в ходе проводившейся в прошлом в стране вакцинации от натуральной оспы.

В России подтверждён первый случай оспы обезьян, сообщил Роспотребназдор. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.

Как заявили в ведомстве, полученные у заболевшего биоматериалы были оперативно направлены в учреждение Роспотребнадзора для проведения исследования. Тест подтвердил инфицирование оспой обезьян.

«Заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в лёгкой форме. Угрозы для жизни пациента нет. Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире проживал один», — отметили в Роспотребнадзоре.

Как подчеркнули в ведомстве, все лица, контактировавшие с больным, установлены и находятся под медицинским наблюдением.

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Между тем, по данным Минздрава, пациент с подтверждённой оспой обезьян находится в Санкт-Петербурге в удовлетворительном состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь.

«Болезнь в данный момент не представляет опасности для его жизни, при этом система здравоохранения готова к оказанию медицинской помощи пациентам с оспой обезьян», — приводит РИА Новости сообщение министерства.

В Минздраве также заявили, что в регионы РФ направлены методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.

В документ вошла информация о специфических и неспецифических мерах профилактики, в частности о соблюдении социальной дистанции, правил личной гигиены, об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также о проведении дезинфекционных мероприятий.

Более 90% случаев выявлено в Европе

Как пояснили в Роспотребнадзоре, оспа обезьян — это вирусное заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьёзны.

По данным ведомства на 11 июля, в 59 неэндемичных странах и территориях выявлено более 9 тыс. случаев заболевания.

Как ранее заявили во Всемирной организации здравоохранения, до 90% случаев оспы обезьян приходится на Европу. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, Европа находится в центре роста вспышки оспы обезьян.

Лидерами по количеству выявленных случаев являются Испания (более 2 тыс.), а также Германия и Великобритания (свыше 1,5 тыс.). По данным ВОЗ, единственный на данный момент летальный исход при заболевании оспой обезьян зарегистрирован в Нигерии.

Своевременно начатое расследование

В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация с оспой обезьян в России находится на строгом контроле. «За счёт своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована», — следует из сообщения ведомства.

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Первый случай заболевания был выявлен при помощи тест-системы, направленной в регионы центром «Вектор» Роспотребнадзора. Как отметили в ведомстве, первичная диагностика с помощью этих тестов проводится на базе 20 организаций Роспотребнадзора.

Как пояснили в ведомстве, особое внимание уделяется тем, кто прибыл из стран с уже зарегистрированными случаями заражения.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре придерживаются мнения, что ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжёлого течения оспы обезьян благодаря перекрёстному иммунитету.

«Благодаря проводившейся в прошлом массовой вакцинации от натуральной оспы в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян», — говорится в сообщении.

Кроме того, в России в достаточном количестве имеются наборы реагентов для выявления вируса оспы обезьян, а также других ортопоксвирусов.

Меры предосторожности

Вместе с тем в Роспотребнадзоре призвали граждан следовать базовым профилактическим правилам при контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание. В частности, следует пользоваться маской и соблюдать гигиену рук.

Как отметили в ведомстве, заболевание не отличается высокой заразностью, но передача воздушно-капельным путём возможна при длительном личном контакте. Кроме того, заражение возможно при контакте с повреждёнными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также биоматериалами из очагов поражения больного человека.

Гражданам, посещающим эндемичные африканские страны, рекомендуется избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами.