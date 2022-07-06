Эксперт Роспотребнадзора заявил, что вирусу оспы обезьян «все возрасты покорны»

Оспой обезьян могут заразиться люди разных возрастов, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.

«Вирус не мутировал, более опасным не стал. Взрослые могут заразить детей, дети могут заразить взрослых. Оспе обезьян все возрасты покорны», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что дети, беременные женщины, а также лица с нарушенным иммунитетом переносят болезнь гораздо тяжелее остальных.

Ранее нидерландский Национальный институт здравоохранения заявил, что в стране выявлен первый случай заражения оспой обезьян ребёнка.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.