Эксперт Роспотребнадзора заявил, что вирусу оспы обезьян «все возрасты покорны»
«Вирус не мутировал, более опасным не стал. Взрослые могут заразить детей, дети могут заразить взрослых. Оспе обезьян все возрасты покорны», — цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, что дети, беременные женщины, а также лица с нарушенным иммунитетом переносят болезнь гораздо тяжелее остальных.
Ранее нидерландский Национальный институт здравоохранения заявил, что в стране выявлен первый случай заражения оспой обезьян ребёнка.
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.