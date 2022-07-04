В Нидерландах выявлен первый случай заражения оспой обезьян ребёнка

Нидерландский Национальный институт здравоохранения заявил, что в стране выявлен первый случай заражения оспой обезьян ребёнка.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Всего число случаев оспы обезьян достигло 352.

«Оспа обезьян диагностирована у 352 человек в Нидерландах (по данным от 4 июля 2022 года)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что заболевший ребёнок младшего школьного возраста.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.