В Нидерландах выявлен первый случай заражения оспой обезьян ребёнка

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Нидерландский Национальный институт здравоохранения заявил, что в стране выявлен первый случай заражения оспой обезьян ребёнка.
В Нидерландах выявлен первый случай заражения оспой обезьян ребёнка
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Всего число случаев оспы обезьян достигло 352.

«Оспа обезьян диагностирована у 352 человек в Нидерландах (по данным от 4 июля 2022 года)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что заболевший ребёнок младшего школьного возраста. 

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.

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