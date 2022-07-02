В ВОЗ заявили о высоком риске появления оспы обезьян в России

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Риск появления оспы обезьян в Европейском регионе, в том числе в России, считается высоким, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«По оценкам ВОЗ, на региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ», — цитирует РИА Новости Вуйнович.

По её словам, риск в том числе считается высоким из-за сообщений о географически широко распространённой вспышке заболевания.

Она отметила, что ВОЗ советует странам прилагать все усилия для контроля данной вспышки и недопущения её распространения.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.

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