Представитель ВОЗ в России Вуйнович: массовой вакцинации от обезьяньей оспы не требуется

Массовая вакцинация против оспы обезьян в России на данный момент не требуется, заявила представитель ВОЗ в стране Мелита Вуйнович.

«Меры, рекомендованные комитетом ММСП (членом которого является Россия), включают усиленное наблюдение, меры гигиены, изоляцию заболевших и контактировавших с ними лиц... Массовая вакцинация не рекомендуется», — сказала она РИА Новости.

При этом, по словам Вуйнович, рассматривается возможность привить контактировавших или уязвимых лиц в отдельных случаях.

По её словам, борьба со вспышками заболевания прежде всего зависит от мер общественного здравоохранения.

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации ранее признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.