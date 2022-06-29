Представитель ВОЗ Вуйнович прокомментировала ситуацию с оспой обезьян

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.

«На основании текущих оценок риска и пользы массовая вакцинация против оспы обезьян в настоящее время не требуется. Все решения, касающиеся иммунизации вакцинами против оспы или оспы обезьян, должны приниматься на основе совместного принятия решений между врачом и потенциальным вакцинируемым в каждом конкретном случае», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, борьба со вспышками заболевания прежде всего зависит от мер общественного здравоохранения.

«Хотя ожидается, что вакцины против оспы могут обеспечить некоторую защиту от оспы обезьян, клинические данные ограниченны на данный момент», — добавила Вуйнович.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.