В ВОЗ признали чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян

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Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.

«Хотя некоторые члены комитета высказали различные мнения, комитет консенсусом принял решение проинформировать генерального директора ВОЗ о том, что на данном этапе следует определить, что вспышка не является ЧСЗМЗ (чрезвычайной ситуацией международного значения)», — говорится в заявлении ВОЗ.

Вместе с этим комитет единогласно признал «чрезвычайный характер» вспышки оспы обезьян.

Как ранее сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, по состоянию на 23 июня в мире зафиксировано более 3,2 тыс. инфицированных оспой обезьян.

По мнению Всемирной сети здравоохранения, оспа обезьян официально объявлена пандемией.

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