Глава ВОЗ: в мире зарегистрировано более 3,2 тысячи случаев заболевания оспой обезьян

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что, по состоянию на 23 июня, в мире зафиксировано более 3,2 тысячи инфицированных оспой обезьян.

Об этом он сообщил в ходе заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по ситуации с оспой обезьян, пишет РИА Новости.

«Чуть более шести недель назад ВОЗ получила уведомление о кластере из трёх случаев обезьяньей оспы в Великобритании без каких-либо поездок за её пределы. С тех пор нам поступили сообщения о более чем 3200 подтверждённых случаях заболевания и одном смертельном случае из 48 стран», — цитирует главу ВОЗ агентство.

23 июня всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) сообщила, что оспа обезьян официально объявлена пандемией. По данным ВСЗ, в настоящее время в 58 странах мира подтверждено 3417 случаев заболевания оспой обезьян.