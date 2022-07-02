Прибывшим в Россию из эндемичных по оспе обезьян стран дважды проверяют температуру

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В ГНЦ «Вектор» заявили, что для предотвращения завоза оспы обезьян на территорию России ответственными лицами проводится двойной контроль температуры у пассажиров, прибывших из эндемичных стран.
Прибывшим в Россию из эндемичных по оспе обезьян стран дважды проверяют температуру
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«Для предотвращения завоза инфекции на территорию Российской Федерации в рамках системы «Санитарный щит» проводится двойной контроль температуры у пассажиров, прибывших из эндемичных по оспе обезьян стран, — на борту и в терминалах», — заявили РИА Новости в научном центре.

Уточняется, что если у пассажира фиксируется повышенная температура, то на место вызываются медики аэропорта, которые ставят диагноз и принимают решение о дальнейшей госпитализации.

В случае возникновения подобной ситуации со всех пассажиров на рейсе собираются анкеты и передаются в территориальные органы Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации для ведения медицинского наблюдения контактных лиц.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что массовая вакцинация против оспы обезьян на российской территории на данный момент не требуется.

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