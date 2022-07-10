«Нужно соблюдать несколько правил»: врач — о противопоказаниях для загара и предупреждении развития рака кожи

Солнечное излучение вызывает преждевременное старение кожи, а также может спровоцировать развитие рака. Об этом в интервью RT рассказала ведущий врач-косметолог, руководитель и основатель клиники Sculptura Зайнаб Мирзоева. По её словам, важно знать свой фототип кожи, чтобы определить безопасное время пребывания на солнце без средств с SPF. Любителям солярия эксперт напомнила, что этот вид процедуры — «усиленная версия» солнечных лучей, поэтому к нему надо относиться с особой осторожностью, чтобы не получить ультрафиолетовые ожоги. Также Мирзоева перечислила заболевания, с которыми загорать противопоказано.

— Какие существуют типы кожи? Сколько можно загорать под открытым солнцем?

— Фототип кожи — это тип кожи по цвету и степени чувствительности к воздействию солнечных лучей. Кельтский (скандинавский) тип — очень светлая кожа. Если вы обладаете белой кожей, то загорать необходимо с особой осторожностью, так как риск получить ожог, а следом за ним пигментацию и фотостарение кожи очень велик. Нордический тип — светлая кожа. Данным двум типам кожи рекомендую использовать солнцезащитные средства с фактором защиты SPF 30—50. Без средств с SPF на неактивном солнце безопасно находиться до 100 минут, на активном — до десяти минут.

Европейский тип кожи — чуть смугловатая или цвета слоновой кости, хорошо покрывается стойким загаром, риск солнечных ожогов невелик, есть склонность к фотостарению. Рекомендации: солнцезащитные средства с показателем SPF 30. Без защиты под неактивным солнцем можно находиться до 200 минут, при активном солнечном излучении — до 20 минут.

Средиземноморский тип — смуглая кожа. Очень хорошо покрывается загаром, но склонна к фотостарению, риск солнечных ожогов минимальный. Рекомендации: солнцезащитные средства с показателем SPF 20—30. Без защиты под неактивным солнцем можно находиться до 300 минут, при активном солнечном излучении — до 30 минут. Афроамериканский тип — риск солнечного ожога стремится к нулю. Допустимо обходиться без специальных солнцезащитных средств при условии разумного времени, проведённого на солнце.

Общие рекомендации: не загорайте в часы, когда солнце активно. Самое опасное время — с 11 до 16 часов.

Самым безопасным временем для загара являются утренние и вечерние часы. Поначалу рекомендуется проводить на солнце не более 20—30 минут, а затем с каждым днём увеличивать время пребывания на пять-десять минут.

— Кому противопоказано загорать?

— Противопоказаний достаточно много, вот некоторые из них: онкологические заболевания, повышенная температура тела, гипертония и нарушение кровообращения, хроническая сердечная недостаточность, лечение некоторыми лекарственными препаратами. Рекомендую перед приёмом солнечных ванн обращаться к вашему лечащему врачу.

— Какие проблемы со здоровьем могут возникнуть при длительном пребывании на солнце?

— Доказано, что солнечное излучение вызывает преждевременное старение кожи, которое называется фотостарением, морщины, возникает риск возникновения рака кожи. Чтобы не навредить коже и получить красивый загар, нужно соблюдать несколько правил. Важно защитить кожу от наиболее опасных ультрафиолетовых лучей — UVB-типа, поэтому используйте солнцезащитный крем. Рекомендую использовать средства со степенью защиты 50, по мере приобретения оттенка кожи можно переходить на солнцезащитный фактор поменьше — и так постепенно перейти на SPF 10—15.

— Когда необходимо использовать SPF-защиту, как подобрать правильно? Как часто нужно обновлять крем в течение дня?

— Рекомендую наносить защиту постоянно, если вы планируете находиться на открытом солнце. Даже если вы идёте на работу, вы также можете обгореть на солнце. В первые дни солнечного сезона необходимо использовать средства с высоким показателем защиты, а затем, когда кожа покроется лёгким загаром, можно смело переходить на продукты с низким показателем SPF. Что касается частоты нанесения: здесь зависит от того, чем вы занимаетесь в течение дня. Если вы провели день на пляже, то рекомендуется обновлять через несколько часов, если вы целый день в помещении, то достаточно и одного раза.

— Есть ли польза от загара? Или можно однозначно сказать, что он приносит только вред?

— Не стоит забывать, что загар — это облучение. Ультрафиолетовые лучи проникают в нашу кожу, и в качестве защитной реакции начинает вырабатываться меланин — фермент, который защищает кожу от дальнейшего воздействия солнечных лучей. Именно он придаёт нашей коже коричневый оттенок и защищает кожу от пагубного воздействия ультрафиолета.

При этом ультрафиолетовые лучи способствуют образованию витамина D, необходимого для многих процессов в организме: нормализации фосфорно-кальциевого обмена, укрепления мышц, придания прочности костной ткани и многого другого, а также для укрепления иммунной системы. При солнечном свете активно вырабатывается «гормон радости» серотонин, ответственный за хорошее настроение.

— Есть ли необходимость принимать витамин D летом?

— Тут мнения учёных расходятся: результаты многих клинических рекомендаций действительно подтверждают, что принимать добавку с витамином D необходимо круглый год. Но многие медицинские организации считают, что жители северных стран могут получить пользу от добавок, но принимать их имеет смысл только зимой. Я считаю, что большинство здоровых людей, которые сбалансированно питаются и хотя бы ненадолго выходят из дома, могут обойтись без добавок как минимум летом.

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© Peter Dazeley

— Как вы относитесь к солярию? Что вреднее — загар естественный или искусственный?

— Солярий — более усиленная версия солнечных лучей. Я рекомендую относиться к солярию с особой осторожностью, поскольку пациенты очень часто получают ультрафиолетовые ожоги из-за отсутствия понимания, сколько времени можно находиться в солярии.

— Как правильно загорать при наличии родинок?

— Загорать можно, но стоит это делать с особой осторожностью, соблюдая все вышеуказанные правила для загара. Важно наблюдать за поведением всех родинок, особенно после загара: если она изменилась в размере, по форме или начала кровоточить — это верный признак, что надо обратиться к врачу.

— Если у человека много родинок на теле, как нужно за ними следить? Есть ли какие-то признаки, по которым можно заподозрить злокачественные изменения кожи?

— Да, есть несколько признаков, при которых необходимо в срочном порядке обратиться к врачу: изменение формы невуса (родинки), изменение размера (родинка резко увеличилась в размерах), изменение цвета (цвет невуса стал неоднородным, с вкраплениями), изменение динамики (если обнаружили кровоточивость, корочку, болезненные ощущения).

— Какие основные причины развития рака кожи? Какие способы защиты?

— Любой ожог может способствовать дальнейшему развитию рака кожи, если это происходит часто — риск повышается. Именно поэтому мы постоянно твердим о защите. Не забывайте носить головные уборы и комфортную одежду из натуральных тканей, прикрывающую большую часть вашего тела, а также наносить солнцезащитный крем.