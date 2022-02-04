Онколог Самойленко назвал необходимые обследования для ранней диагностики рака

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Ангелина Шурпина
Врач-онколог, старший научный сотрудник отделения онкодерматологии в институте им. Блохина Игорь Самойленко в беседе с RT рассказал, какие обследования стоит ежегодно проходить россиянам для ранней диагностики онкологических заболеваний.
Онколог Самойленко назвал необходимые обследования для ранней диагностики рака
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По словам врача, ждать появления симптомов не стоит, важно заблаговременно проходить необходимые обследования.

«В России практикуется диспансеризация отдельных групп взрослого населения. Туда включены некоторые анализы, тесты, которые делаются абсолютно здоровым людям для того, чтобы найти те виды опухоли, которые можно найти, когда они ещё никаких симптомов не дают, так что эту программу выполнять полезно», — рассказал Самойленко.

Онколог отметил, что организовать скрининги также можно самостоятельно.

Специалист пояснил, что для женщин опасны в первую очередь рак молочной железы и шейки матки.

«Если говорить про рак шейки матки, то речь идёт о визитах к гинекологу на регулярной основе и мазок на онкоцитологию, то есть не нужно ждать жалоб... В некоторых регионах нашей страны довольно широко тестируют женщин на ВПЧ, потому что считается, что подавляющее большинство случаев рака шейки матки связаны именно с этим вирусом», — заявил врач.

По его словам, для диагностики рака молочной железы необходимы регулярные визиты к специалисту, даже если ничего не беспокоит с интервалом раз в два года.

«Третья болезнь опасна и для мужчин, и для женщин в равной степени, но у мужчин встречается чаще — это опухоль кишечника, рак толстой кишки. Здесь имеет значение возраст — это история для более взрослого населения и обследование бессимптомных пациентов обычно начинается от 50 лет и старше. Задача — хотя бы раз в десять лет, начиная с 50 лет, делать колоноскопию», — объяснил специалист.

Кроме того, эксперт упомянул о раке лёгкого у курильщиков, который диагностируется с помощью КТ, а также напомнил о необходимости раз в год посещать дерматолога.

«Хотя бы раз в год — визиты к дерматологу. Большая часть опухолей кожи — последствия ожогов», — заключил собеседник RT.

4 февраля — Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

Ранее директор ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди высказался о риске развития рака у болевших COVID-19.

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