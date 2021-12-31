Онколог Минздрава России Стилиди высказался о риске развития рака у болевших COVID-19

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Директор ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди высказался о риске развития рака у болевших COVID-19.
Онколог Минздрава России Стилиди высказался о риске развития рака у болевших COVID-19
  • AP

Как сообщает РИА Новости, у специалистов в данной области нет данных, свидетельствующих о том, что у переболевших коронавирусом чаще выявляют рак.

«У онкологов нет данных о том, что люди, перенёсшие COVID-19, чаще других заболевают раком лёгкого или онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта», — сказал Стилиди.

Вместе с этим он отметил, что пандемия привела к тому, что люди стали чаще проходить компьютерную томограмму лёгких, в результате чего онкологи стали чаще выявлять рак лёгкого на ранней стадии.

«Повторюсь, данных о связи COVID-19 с возникновением злокачественных образований не существует», — добавил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина в беседе с URA.RU заявила о риске развития онкологических заболеваний у болевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

По её словам, у переболевших коронавирусом может развиваться онкологическое заболевание в лёгких и желудочно-кишечном тракте. 

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