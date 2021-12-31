В комитете Госдумы по охране здоровья заявили о риске развития рака у болевших COVID-19

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина заявила о риске развития онкологических заболеваний у болевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом она сказала в беседе с URA.RU.

По её словам, у переболевших коронавирусом может развиваться онкологическое заболевание в лёгких и желудочно-кишечном тракте. В связи с этим необходимо вести тщательный медицинский мониторинг соответствующих органов у тех, кто болел COVID-19.

«Есть уже определённые наработки, что у людей, перенёсших COVID-19 с поражением лёгочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией лёгочной ткани, желудочно-кишечного тракта», — сказала Соломатина.

Она отметила, что эти воспаления могут как раз стать начальным этапом для развития рака.

«Ковидная инфекция — это же воспалительный процесс, и онкология — это воспалительный процесс, то есть источником возникновения онкологии, пусковым механизмом является воспаление, вызванное COVID-19», — сказала она.

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