Власти Москвы выделили гранты на лечение онкобольных детей по новым методикам

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты двум столичным больницам на лечение онкобольных детей по методикам, не предусмотренным в стандартах ОМС.

«Правительство Москвы выделило гранты Морозовской детской городской клинической больнице (346 млн рублей) и Научно-практическому центру специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого (116 млн рублей)», — следует из заявления пресс-службы мэра.

В августе 2021 года правительство России разрешило детским медицинским учреждениям, оказывающим помощь по профилю «Онкология», продолжать лечение своих пациентов до тех пор, пока им не исполнится 21 год.

По прежним правилам подростки, страдающие онкологическими заболеваниями, в день 18-летия должны были переходить во взрослую больницу независимо от состояния, этапа терапии и специфики заболевания.