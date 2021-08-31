Онкобольные подростки смогут лечиться в детских больницах до 21 года

Правительство России разрешило детским медицинским учреждениям, оказывающим помощь по профилю «Онкология», продолжать лечение своих пациентов до тех пор, пока им не исполнится 21 год.

«Подростки, страдающие онкологическими заболеваниями, смогут продолжать лечение в детских профильных больницах и после того, как им исполнится 18 лет. Это позволит не прерывать терапию, не терять время на поиск новой клиники и оформление документов», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По прежним правилам подростки, страдающие онкологическими заболеваниями, в день 18-летия должны переходить во взрослую больницу независимо от состояния, этапа терапии и специфики заболевания.

Ранее директор НМИЦ онкологии имени Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Иван Стилиди рассказал о работе онкологической службы.