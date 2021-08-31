Онкобольные подростки смогут лечиться в детских больницах до 21 года

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Правительство России разрешило детским медицинским учреждениям, оказывающим помощь по профилю «Онкология», продолжать лечение своих пациентов до тех пор, пока им не исполнится 21 год.
Онкобольные подростки смогут лечиться в детских больницах до 21 года
  • РИА Новости

«Подростки, страдающие онкологическими заболеваниями, смогут продолжать лечение в детских профильных больницах и после того, как им исполнится 18 лет. Это позволит не прерывать терапию, не терять время на поиск новой клиники и оформление документов», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По прежним правилам подростки, страдающие онкологическими заболеваниями, в день 18-летия должны переходить во взрослую больницу независимо от состояния, этапа терапии и специфики заболевания.

Ранее директор НМИЦ онкологии имени Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Иван Стилиди рассказал о работе онкологической службы.

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