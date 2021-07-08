Академик РАН рассказал о работе онкологической службы

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Директор НМИЦ онкологии имени Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Иван Стилиди рассказал о работе онкологической службы.
Академик РАН рассказал о работе онкологической службы
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«Это уникальная система онкопомощи, созданная ещё Николаем Александровичем Семашко. Онкологическая служба — это совокупность специализированных учреждений, в которых оказывают помощь людям со злокачественными новообразованиями», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в России рак лечат в онкологических диспансерах, и, в каком бы медучреждении ни выявили у человека злокачественное заболевание, его прежде всего направят в такой диспансер.

«Многочисленные исследования подтверждают: результаты лечения таких больных в специализированных учреждениях лучше, чем в многопрофильных. Более того, пандемия COVID-19 показала, что у такой системы есть и скрытое преимущество», — отметил Стилиди.

Он пояснил, что онкологические больные продолжали получать медпомощь — например, онкоцентр Блохина не прекратил работу ни на один день.

Ранее, как сообщал kp.ru, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн рассказал о последствиях пандемии для онкологической службы.

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