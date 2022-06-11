Дерматолог Котова рассказала, как правильно подобрать солнцезащитный крем

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Ангелина Шурпина
Дерматолог, косметолог Ирина Котова в беседе с RT рассказала, как правильно подобрать солнцезащитный крем в городских условиях.

По словам специалиста, всё зависит от фототипа кожи, который определяет количество пигмента.

«В зависимости от этого SPF нужен либо больше, либо меньше. Светлокожим и тем, кто не умеет защищаться от солнца, нужен SPF 50 в условиях города. А темноволосым и тем, кто легко загорает, в условиях города достаточно и SPF 20», — рассказала Котова.

При использовании SPF защиты дерматолог также рекомендовала смотреть УФ-индекс (показатель, характеризующий уровень ультрафиолетового излучения).

«Его всегда указывают в прогнозе погоды: если он высокий, то обязательно наносить фотозащиту, если облачно и УФ-индекс небольшой, можно не наносить либо будет достаточно SPF 10-15. Как правило, это уже есть в кремах или в декоративной косметике», — объяснила врач.

Она также отметила, что при выборе защиты для лица необходимо «опираться на основу средства в зависимости от типа кожи».

«Обязательно нужно смотреть, от каких лучей защищает крем... В идеале в крем должны быть добавлены антиоксиданты, витамины A, E, C… чтобы максимально комфортно и хорошо защищать кожу», — заключила Котова.

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