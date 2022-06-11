Дерматолог Котова рассказала, как правильно подобрать солнцезащитный крем
По словам специалиста, всё зависит от фототипа кожи, который определяет количество пигмента.
«В зависимости от этого SPF нужен либо больше, либо меньше. Светлокожим и тем, кто не умеет защищаться от солнца, нужен SPF 50 в условиях города. А темноволосым и тем, кто легко загорает, в условиях города достаточно и SPF 20», — рассказала Котова.
При использовании SPF защиты дерматолог также рекомендовала смотреть УФ-индекс (показатель, характеризующий уровень ультрафиолетового излучения).
«Его всегда указывают в прогнозе погоды: если он высокий, то обязательно наносить фотозащиту, если облачно и УФ-индекс небольшой, можно не наносить либо будет достаточно SPF 10-15. Как правило, это уже есть в кремах или в декоративной косметике», — объяснила врач.
Она также отметила, что при выборе защиты для лица необходимо «опираться на основу средства в зависимости от типа кожи».
«Обязательно нужно смотреть, от каких лучей защищает крем... В идеале в крем должны быть добавлены антиоксиданты, витамины A, E, C… чтобы максимально комфортно и хорошо защищать кожу», — заключила Котова.
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