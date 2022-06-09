Дерматолог Петросова рассказала, кому нежелательно загорать

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Дерматолог Инна Петросова рассказала, кому нежелательно загорать.
Дерматолог Петросова рассказала, кому нежелательно загорать
  • Gettyimages.ru
  • © Joel Carillet

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что это в том числе люди со светлой кожей и большим количеством родинок.

«Если количество родинок большое, есть склонность к тому, что они могут переродиться, если человек находится под открытыми лучами солнца и постоянно получает ожоги», — пояснила она.

Как отметила Петросова, это не значит, что совсем нельзя находиться под солнцем, — просто нужно защищаться, надевать светлую одежду и не лежать под открытыми лучами.

«Даже если солнце скрыто облаками, ультрафиолет всё равно проникает и может навредить коже. В нашем регионе достаточно фотозащитного средства с фактором 30, на юге нужно использовать средства с фактором защиты 50+ и для лица, и для тела. И каждые два часа обновлять это средство», — пояснила эксперт.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News напомнила о важности сбалансированного питания.

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