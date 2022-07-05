«На стадии передачи прав местному оператору»: владелец бренда KFC уходит из России

Компания Yum! Brands, владеющая сетью ресторанов быстрого питания KFC, ведёт переговоры о продаже бизнеса в России местному оператору. После завершения сделки американская корпорация полностью уйдёт с российского рынка. При этом столичный омбудсмен по ресторанному бизнесу призвал не ждать глобальной реорганизации бренда KFC в России в связи с тем, что значительное число заведений работают по франшизе. Напомним, что в июне в России начала функционировать сеть ресторанов «Вкусно — и точка», которая стала правопреемницей Макдоналдса.

Американская корпорация Yum! Brands, работающая в сфере общественного питания, ведёт переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору.

«Компания находится на продвинутой стадии передачи права собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и основные права на франшизу, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору», — говорится в пресс-релизе.

При этом после завершения сделки Yum! Brands намерена полностью уйти с российского рынка.

По словам президента Союза управляющих ресторанами России, общественного омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергея Миронова, глобальной реорганизации бренда KFC ждать не стоит, поскольку подавляющее большинство заведений работают по франшизе. В России функционирует более 1 тыс. ресторанов сети KFC.

«Франчайзи не нарушали условия договора коммерческой концессии. То есть те франчайзи, которые работают на рынке РФ, могут продолжать это делать, даже если не договорятся с новым оператором», — цитирует его ТАСС.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе самой компании.

«Большая часть ресторанов, работающих под брендом KFC в России, управляется по договорам франчайзинга и принадлежит российским юридическим лицам. Эти рестораны продолжают функционировать в обычном режиме. Бренд KFC продолжит свою работу на российском рынке», — приводит текст сообщения РИА Новости.

В марте после начала спецоперации на Украине американская корпорация приостановила все инвестиции и развитие, а также работу ресторанов в России, добавив, что перенаправляет прибыль от деятельности на российском рынке «на гуманитарные цели».

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Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что у российского потребителя не возникнет проблем в связи с уходом KFC.

«Никаких проблем с уходом бренда KFC не возникнет. Они освободят занятые площади, и произойдёт фактическая замена. Люди будут так же заняты, будут получать доход, но продукции KFC больше не будет. Вполне вероятно, что новый бренд сможет добиться тех же успехов, и даже лучше», — заявил он RT.

Как считает профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова, повышенное внимание к таким брендам, как KFC и Макдоналдс, особенно среди молодёжи, — специфика стран СНГ. Она отметила, что для любой российской компании сделка по покупке бренда сети ресторанов, принадлежащей американской корпорации Yum! Brands, станет «очень хорошим приобретением».

«Будет другое название, при этом останутся все технологии. Раскрученность прошлого бренда также скажется, конечно, на его привлекательности в дальнейшем, даже если он будет по-другому называться. Скорее всего, количество продаж не пострадает от этого», — указала она в разговоре с RT.

Отметим, что в начале июня сеть пиццерий Pizza Hut (этим брендом также владеет Yum! Brands) была продана местному оператору — компании «Ной-М», основанной топ-менеджерами холдинга «Ростик», который уже развивает в РФ рестораны «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s. При этом экс-владелец мастер-франшизы Pizza Hut в России, польский холдинг Amrest, в рамках сделки получил 300 млн рублей, сообщал «Коммерсантъ».

Продажа Макдоналдса

Ранее из России ушёл Макдоналдс — один из основных конкурентов KFC на рынке ресторанов быстрого питания. Новым собственником сети стал российский бизнесмен Александр Говор.

12 июня рестораны начали работу под брендом «Вкусно — и точка» с сохранением устоявшегося меню и стандартов обслуживания.

Как отмечал Александр Говор, в ближайшие пять-шесть лет в России будет функционировать порядка 1 тыс. ресторанов «Вкусно — и точка». К тому же франчайзинговые сети Макдоналдс в РФ могут войти в новый бренд.

«Три дня назад бренд Макдоналдс приостановил свою деятельность в России, все франчайзи остановили работу — в Казани, Сибири, аэропортах. Будут ли они работать дальше под брендом Макдоналдс? Конечно, нет. Они если будут работать, то мы станем получать от них заявки на рассмотрение, чтобы под нашим брендом с ними составить договор. Подпишем, хуже условий не будет — только лучше. Мы будем очень рады, если франчайзи останутся работать под нашим брендом», — говорил он.